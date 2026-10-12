Altre 3 tonnellate di coca sequestrate nell’Atlantico: morto un trafficante

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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La Guardia di Finanza di Brescia, nell’ambito di una operazione internazionale, ha messo a segno il terzo blitz in alto mare intercettando i gommoni Go Fast

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