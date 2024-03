Altra frana sul Garda, chiusa al traffico la Sp9 tra Gargnano e Valvestino

Un’altra frana lungo le sponde del lago di Garda, questa volta lungo la Sp9 che collega Gargnano a Valvestino, è destinata ad avere ripercussioni sul traffico nei prossimi giorni.

Il distacco roccioso, di piccole dimensioni e che non ha coinvolto persone, ha infatti reso necessaria la chiusura al traffico del tratto. Sono in corso le valutazioni dei danni per capire quanto tempo la Sp9 dovrà restare non percorribile.

Negli ultimi mesi sono state diverse le frane che hanno interessato l’area del Benaco, l’ultima quella che si è abbattuta sulla Gardesana tra Riva e Limone.