Alpini, il giorno della sfilata a Genova: nel 2027 saranno a Brescia

Quella di oggi è la giornata clou dell’edizione 2026, dominata dall’imponente sfilata che attraverserà le vie di Genova e si concluderà, prima dell’ammainabandiera, con la cerimonia del «passaggio della stecca» alla sezione di Brescia. Che ha già avuto il viatico dal ministro della Difesa Guido Crosetto , ieri a Genova per il ritrovo alpino e per la partenza della nave Amerigo Vespucci: «Brescia è una città che per gli alpini è centrale e straordinaria, sarà bellissimo».

La giornata

Tra selfie con le penne nere, strette di mano e qualche canto, il ministro si è presentato a Genova «alpino tra gli alpini», come si è definito ai microfoni di Teletutto: «A chi non è alpino vorrei mandare il messaggio di imparare da loro cosa significa sacrificarsi per gli altri quando serve. È il messaggio più importante che danno: oggi fanno festa, ma nel resto dell’anno sono a disposizione del Paese».

Loading video... A Genova Crosetto: un alpino tra gli alpini

Vestito da alpino, Crosetto ha partecipato a uno dei momento più toccanti della giornata di ieri, la messa nella cattedrale di San Lorenzo per tutte le penne nere «andate avanti» celebrata dall’arcivescovo di Genova, Marco Tasca. Uno dei momenti che hanno reso indimenticabile il sabato degli alpini bresciani, nonostante, per motivi logistici, sia saltata la tradizionale sfilata. Alla fine della celebrazione il ministro si è intrattenuto per un abbraccio e uno scambio di saluti con il presidente della sezione Ana di Brescia, Enzo Rizzi, che lo ha invitato all’Adunata dell’anno prossimo. Ma l’anno prossimo comincia oggi.

Alla fine della sfilata la sindaca di Genova Silvia Salis, che ieri si è intrattenuta e ha cantato con gli alpini bresciani per qualche minuto, e il rappresentante della sezione alpina locale passeranno il testimone alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti, e al presidente Rizzi. È in quel momento che prenderà ufficialmente il via il percorso che porterà all’Adunata alpina di Brescia. Una singolare coincidenza, visto che nel 2000 a Brescia la cerimonia fu a parti inverse.

Dove seguirla

Prima di questo momento, però, la giornata offrirà uno spettacolo unico. Per le vie della «Superba» sfileranno infatti circa 400mila alpini da tutta Italia e dall’estero. Almeno 5mila sono le penne nere bresciane attese.

La sfilata della 97sima Adunata alpini sarà raccontata, oltre che sul sito e sui canali social del Giornale di Brescia, anche in diretta su Teletutto: dalle 9 alle 11, dalle 13.05 alle 17 e dalle 20 fino alla conclusione della manifestazione, con il racconto da Genova di Fabio Gafforini e Fabrizio Prestini. Anche i tg delle 12.30 e delle 19.30 si collegheranno con la città ligure per gli aggiornamenti. Il «passaggio della stecca» è previsto alle 20.05.

Le penne nere della nostra provincia - sezioni di Brescia, Vallecamonica e Salò «Monte Suello» - si metteranno in marcia alle 13.30. Alle 18.30 sfileranno gli alpini di Brescia nell’ultimo settore con il gonfalone della città e il vessillo della sezione Ana. Chiudendo il corteo con il cuore al 2027.