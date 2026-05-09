Gli alpini bresciani a Genova: «Nel 2027 vogliamo un’Adunata strepitosa»

«Siamo qua per studiare i segreti, per cercare di migliorare , ma la testa è già là, al 2027 – spiega il presidente della Sezione di Brescia, Enzo Rizzi –. Con i miei alpini vogliamo fare un’adunata strepitosa, perché lo merita tutta la provincia, e soprattutto la nostra gente».

Ma non si guarda solo alla tre giorni nella Leonessa d’Italia: si sta già lavorando a diversi eventi collaterali, come dice Ciro Ballardini, presidente della Sezione Ana Vallecamonica: «Ci siamo candidati per l’organizzazione dei prossimi Campionati di scialpinismo, che saranno organizzati insieme ad altre sezioni, ma che avranno nella Vallecamonica il loro cuore pulsante. Niente è ancora certo, ma ritengo che al 90% possano essere affidati alle nostre sezioni, con lavoro e organizzazione condivisa».

Spirito di squadra

La Sezione di Brescia, quella di Vallecamonica e la Salò Monte Suello partono dall’esperienza dell’adunata del 2000: da un modus operandi consolidato, sempre più forte si fa lo spirito di squadra.

E guardando alla città, la logistica appare già in qualche modo migliorata rispetto a inizio millennio: «L'importante è che rimaniamo sempre uniti, che facciamo le cose insieme – dichiara Sergio Poinelli, presidente della Sezione Ana Salò Monte Suello – quella dell’anno prossimo è l’adunata di tutte le Sezioni bresciane, ma, come piace dire a me, degli alpini della terra bresciana. Dall’esperienza forte del 2000 partiamo con dei miglioramenti logistici, legati anche alla metropolitana. Sono sicuro che sarà un’adunata fatta davvero bene».

Loading video... L'Alzabandiera apre l'Adunata di Genova

Il messaggio forte che arriva dalla Sezioni bresciane è uno solo: l’unione fa la forza. E l’invito per il 2027 è già lanciato: «Insieme si può andare lontani – conclude Rizzi –: infatti penso che l’Adunata di Brescia, se riusciremo a coinvolgere tutta la nostra provincia, sarà una signora adunata».