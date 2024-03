Alpini, la Monte Suello conferma Poinelli presidente

Gli alpini della Monte Suello riconfermano Sergio Poinelli alla presidenza: 151 dei 162 voti a disposizione dei delegati sono andati al presidente uscente, che inizia così il suo terzo mandato. Poi, il bilancio delle attività portate avanti dalla sezione nel 2023, il conferimento dei riconoscimenti e lo sguardo già proiettato al 2026, al Centenario e, si spera, all’adunata nazionale che vedrà la Monte Suello a fianco delle altre due sezioni bresciane, Brescia e Valle Camonica.

L’assemblea

C’è stato tutto questo ieri mattina all’assemblea dei delegati in scena al cinema Cristal di Salò: presenti 162 dei 166 delegati rappresentativi dei 57 gruppi abbracciati dalla sezione. Una «potenza di fuoco» che ha contato sull’impegno, nel 2023, di 3.430 alpini: «I numeri sono sempre più bassi - ha rimarcato Poinelli (nel 2022 erano 3.493) -, ma le nostre attività aumentano: ci dimostriamo sempre pronti nella risposta alle diverse necessità e per questo la nostra associazione gode di stima e fiducia. Questo ci spinge a proseguire nel nostro impegno: testimoniare facendo».

Memoria e ringraziamenti

Poi, il ricordo degli alpini «andati avanti» l’anno scorso (63, nominati uno a uno), il ringraziamento ai consiglieri che hanno terminato l’incarico: il vicepresidente vicario Flavio Lombardi, il vicepresidente Alessandro Zanetti, il responsabile della Protezione civile Angelo Bertini, il delegato della «zona E» Giorgio Venturini. E, alla presenza del vice presidente dell’Ana nazionale Carlo Macalli e dei consiglieri Luigi Lecchi e Luciano Zanelli, le relazioni sulle diversissime attività condotte dalla sezione nel corso del 2023.

Anche quest’anno l’impegno degli alpini si conta in ore, e sono state circa 54mila quelle regalate dalle penne nere alle comunità, sia in termini di Protezione civile (10.585 ore), sia in opere di solidarietà (5849 ore) e a sostegno di territori ed enti locali (per i due “comparti”, 34.050 ore). E al rifugio «Giuseppe Granata» a Campei de Sima (3.811 ore), che non è mai «andato bene» come quest’anno, producendo oltre 14mila euro di utili.

A proposito di denaro, la Monte Suello ha funzionato bene anche dal punto di vista del bilancio, registrando un attivo di circa 26mila euro.

Riconoscimenti

Appuntamento fisso ad ogni assemblea dei delegati, poi, è quello con le premiazioni. Non sono mancate nemmeno ieri. Così, l’alpino che si è maggiormente distinto nel corso del 2023, e che dunque ha ricevuto il premio «don Antonio Andreassi», è Luigino Venturelli, 82enne del gruppo di Puegnago, in particolare per il suo impegno all’Anffas di Toscolano, con una media annua di 540 ore di volontariato. Poi, il premio «Michele Milesi», che invece viene assegnato al capogruppo giudicato più «meritevole»: quest’anno è Marco Melzani, capogruppo di Nozza, per il suo essere «collante tra le generazioni», per l’impegno profuso nella cura della Rocca, per la collaborazione con la casa di riposo.

Infine, l’ultimo riconoscimento, il premio «Italo Maroni», conferito al gruppo che più si è distinto: è andato a Calvagese, gruppo che ha avuto un 2023 fulgido. Seimila ore di lavoro prestato, una nuova sede e un nuovo monumento, una presenza affidabile e concreta per il paese. C’è stato un termine, nello specifico, che il neo riconfermato presidente Poinelli ha ripetuto più volte nel corso dei suoi interventi all’assemblea: testimonianza.

Così, per lui, «è necessario con la nostra testimonianza coerente fare squadra, stare insieme ed essere famiglia. Come una famiglia, anche noi teniamo stretti i nostri componenti, diamo esempio con il nostro modo di vivere e fare le cose, esortiamo alla solidarietà e al volersi bene, ci poniamo in ascolto e non giudichiamo, accogliamo proposte e suggerimenti, con attenzione a deboli e giovani».