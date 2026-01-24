A Brescia il grande abbraccio alpino per il ricordo di Nikolajewka

Ricordare Nikolajewka con la mente alle guerre del presente. Questo pomeriggio in città centinaia di alpini si sono riuniti per commemorare l’anniversario della battaglia simbolo della ritirata dell’esercito italiano dal fronte russo nella seconda guerra mondiale. Un avvenimento che a distanza di 83 anni ci parla ancora, ha detto la sindaca di Brescia Laura Castelletti: «Non cessa di interrogare le nostre coscienze perché le guerre sono vicine, le tensioni si fanno palpabili e la pace è sotto attacco».

Tra dicembre del 1942 e gennaio 1943 l’esercito italiano si ritirò dal territorio russo, invaso a fianco della Germania nazista nel 1941. Nelle marce al gelo persero la vita decine di migliaia di alpini, che poi il 26 gennaio 1943 riuscirono a evitare l’accerchiamento delle truppe sovietiche in una battaglia campale combattuta nella località di Nikolajewka, aprendosi così la strada verso il ritorno a casa. Dal 2022 ogni anno il 26 gennaio si celebra la «Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini».

«Fu una delle pagine più dolorose della campagna di Russia e del secondo conflitto mondiale – ha detto la sindaca –. La battaglia di Nikolajewka costò la vita a decine di migliaia di alpini: mal equipaggiati e logorati da estenuanti combattimenti, dimostrarono tutto il loro valore anche in un contesto come fu l’aggressione dell’Italia fascista all’Unione sovietica al fianco delle truppe di Hitler. Immersi nel gelo, lontani dalle loro case, gli alpini seppero dimostrare umanità, dignità e collaborazione».

Oggi la guerra, che dovrebbe essere relegata ai libri di storia, continua a insanguinare il mondo: «Ricordiamo questo evento tremendo anche per condannare la brutalità e l'insensatezza di ogni conflitto, per ribadire il nostro ripudio di ogni aggressione, di ogni violenza e di ogni sopruso. Ricordiamo NIkolajewka per affermare la nostra fedeltà ai valori della democrazia e della pace, così duramente conquistati, e per ribadire che crediamo nel dialogo e nella convivenza pacifica tra i popoli. Gli alpini che combattevano a Nikolajewka – ha concluso la sindaca – erano stati mandati in guerra da un regime totalitario che aveva soppresso la democrazia, la libertà di pensiero e il pluralismo: il loro sacrificio rende evidente quanto sia prezioso ciò che oggi possediamo e quanto sia tragico se non lo studiamo con cura».

A Mompiano

Prima della commemorazione in piazza Loggia, centinaia di alpini dalle sezioni della provincia bresciana (e non solo) si erano radunati alla scuola Nikolajewka a Mompiano per il tradizionale omaggio alla lapide in memoria dei caduti. «Per noi alpini è fondamentale non dimenticare, perché chi dimentica è destinato a ripetere gli errori del passato – ha detto il presidente dell’Associazione nazionale alpini Sebastiano Favero –. Dobbiamo ricordarci di quelli che hanno dato la loro vita perché noi vivessimo in un mondo libero ma dobbiamo anche impegnarci perché questo mondo possa rimanere libero. Per noi alpini prima vengono i doveri, poi i diritti: oggi si parla solo di diritti e poco di diritti. Altri valori importanti per noi sono la famiglia e la solidarietà, essere pronti quando c’è bisogno».