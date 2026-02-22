Giornale di Brescia
Allarme valanga al Maniva, attivata la macchina dei soccorsi

Erik Fanetti
A segnalare il cumulo di neve sono stati due scialpinisti, ma non è escluso che si tratti di una slavina caduta in precedenza: non dovrebbero esserci persone coinvolte
Valanga sul Maniva: sul posto i carabinieri e l'elisoccorso
Allarme valanga sul Maniva, attivata la macchina dei soccorsi: fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Mancavano pochi minuti alle 12 di oggi, domenica 22 febbraio, quando è scattato l’allarme, in una zona cuscinetto tra la Valsabbia e la Valtompia, tra i comuni di Bagolino e Collio. L’allerta è scattata in un’area dove nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, si era già verificata una slavina, nei pressi dei Troposcatter Nato.

Con ogni probabilità si tratta dello stesso distacco avvenuto ieri, ma per scrupolo la Centrale operativa di Areu ha fatto comunque alzare in volo l’elisoccorso di Sondrio (dotato di sistema Arva per la ricerca di persone) e ha mobilitato il Soccorso Alpino della Valle Sabbia per le operazioni di bonifica e controllo. Allertati anche carabinieri, che hanno mandato sul posto i militari sciatori di Bagolino, e Vigili del fuoco.

Argomenti
valngaManivaelisoccorsoSoccorso alpinoscialpinistiCollio
