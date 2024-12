Allarme furti e degrado a Chiesanuova, Muchetti: «Denunciate»

Furti quotidiani e atti vandalici sulle automobili. Strade e parchi insicuri perché «c’è gente che litiga, lancia bottiglie, spaccia».

È il grido d’allarme dei residenti di Chiesanuova messo nero su bianco in una petizione presentata in Commissione sicurezza dal primo firmatario, Michele Ottaviani.

La denuncia

Ottaviani denuncia: «Si respira abbandono, di pari passo con il degrado. Non riusciamo più a passeggiare la sera con i bambini e a portarli al parco. C’è gente che litiga, lancia bottiglie e spaccia. Gente che entra ed esce dall’ex Pietra come dall’ex cascina in via Parenzo. Sono stati tolti i green box ma andavano lasciati».

Leggi anche Tra Brescia e provincia ci sono più di 4.600 fabbricati abbandonati

Chi ha firmato la petizione lamenta che «nonostante il grido d’aiuto non abbiamo avuto nessuna risposta concreta» e chiede «maggiore controllo della Polizia locale con il pattugliamento a piedi nelle ore serali e notturne, un tavolo di coordinamento delle vigilanze private in città, presiedute dal Comune, il vigile di quartiere e di prossimità. Ci eravamo proposti come cittadini di pattugliare il quartiere, ma non è fattibile», conclude Ottaviani.

La risposta

La presidente del Consiglio di quartiere di Chiesanuova, Claudia Cauzzi, chiarisce che in realtà il Cdq si in questi mesi si è attivato. «Già il 21 maggio, a pochi giorni dall’insediamento, abbiamo raccolto le preoccupazioni dei cittadini. Abbiamo incontrato anche la Polizia locale e l’assessore Valter Muchetti. Ma abbiamo riscontrato la difficoltà di un confronto diretto, che spesso si riduce ai social. Agli incontri proposti per affrontare il problema non c’è stata partecipazione. Spesso c’è passività».

Il vicecomandante della Locale, Roberto Novelli, spiega che per il pattugliamento la città è divisa in quattro zone e Chiesanuova è abbinata a Folzano, Fornaci e Sereno. «Quasi tutti i giorni c’è un pattugliamento in questi quartieri. All’ex Pietra abbiamo fatto sei interventi fino ad agosto, denunciando anche otto persone per occupazione abusiva. Per Chiesanuova abbiamo ottanta pratiche dal nostro ufficio di Polizia giudiziaria, molte sono denunce a piede libero per guida in stato di ebbrezza e reati minori ma ce ne sono anche due per spaccio di droga, due per furti in via Parenzo e quattro per danneggiamenti sempre in via Parenzo».

Invito a denunciare

L’assessore Valter Muchetti conferma: «Per Chiesanuova nel Comitato ordine pubblico non risultavano particolari criticità per le denunce. Il nostro invito è denunciare. Se non c’è la denuncia il fatto non sussiste. La Cascina in stato di degrado è andata all’asta, c’è un acquirente e questo permetterà l’allontanamento dei clochard. E sull’ex Pietra riteniamo che nei prossimi mesi si potrà arrivare ad una demolizione, attraverso i privati con l’accordo e la condivisione del Comune.

Il dibattito

Carlo Andreoli (Fratelli d’Italia) attacca: «Oggi è l’ennesima dimostrazione che alcune cose si banalizzano. Per quanto riguarda la petizione c’è stato un evidente ritardo nella convocazione. Potremmo estendere la situazione di Chiesanuova a quello che sta avvenendo in tutta la città. Non vedo risposte e azioni concrete. Il fatto che non ci siano denunce non ci deve consentire di non vedere il problema. Per quanto riguarda la turnazione della Polizia locale – prosegue – ci sono nove agenti per il centro storico per il pattugliamento appiedato diurno, per i quartieri sono solo due ore la mattina e due ore il pomeriggio. Perché viene considerato così poco il pattugliamento in periferia? Non si potrebbe potenziare di più anche il pattugliamento notturno?». E rincara la dose «Voi cercate di negare la situazione perché le persone non denunciano. La città chiede più pattugliamento e controllo».

Muchetti risponde: «I reati sono in calo. I dati dicono che siamo nella media, in alcune situazioni nettamente meglio. Descrivere Brescia a tinte fosche non aiuta la città».

A tal proposito è intervenuto anche Fabio Capra (Pd), che non ci sta: «Scrivere che la città è “totalmente saccheggiata” è procurato allarme. Se si continua in questa direzione prima o poi una denuncia la faccio».