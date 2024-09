Tra Brescia e provincia ci sono più di 4.600 fabbricati abbandonati

Paola Gregorio

Lo rivela l’indagine dell’Agenzia delle Entrate sugli immobili che non producono più reddito

3 ' di lettura

L'area dell'ex Pietra in città - © www.giornaledibrescia.it

L’ex Pietra, il comparto Milano (che, a dire il vero, è in fase di recupero) ma anche ville abbandonate da anni. A Brescia i fabbricati che secondo il catasto hanno perduto la loro capacità reddituale perché diroccati, fatiscenti o in notevole stato di degrado sono 54, nell’intera provincia 4.608. Più di quella di Milano dove sono 1.764. I dati sono dell’Agenzia delle Entrate e Confedilizia li ha utilizzati per un’analisi, provincia per provincia, città per città, degli immobili che rientrano ne