Allarme caldo: domani Brescia è bollino arancione

A Brescia è già allarme ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bollettino stagionale relativo alle giornate del 25, 26 e 27 maggio, segnalando un aumento delle temperature in diverse città italiane e l’attivazione del bollino arancione in 12 centri per la giornata di domani, tra cui anche il capoluogo bresciano.