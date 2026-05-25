Allarme caldo: domani Brescia è bollino arancione

A Brescia è già allarme ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bollettino stagionale relativo alle giornate del 25, 26 e 27 maggio, segnalando un aumento delle temperature in diverse città italiane e l’attivazione del bollino arancione in 12 centri per la giornata di domani, tra cui anche il capoluogo bresciano.
Il 26 maggio Brescia rientra quindi nel livello 2 di allerta, che indica condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute, soprattutto per le persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Il giorno successivo, il 27 maggio, il bollino arancione interesserà invece 15 città italiane, con l’aggiunta di Milano, Latina e Verona rispetto al giorno precedente.
I livelli di allerta caldo
Il sistema di classificazione prevede quattro livelli di rischio: livello 0, nessun rischio; livello 1, pre-allerta; livello 2, condizioni di caldo intenso con possibili effetti sanitari sulla popolazione suscettibile; livello 3, ondata di calore, quando le condizioni di livello 2 persistono per almeno tre giorni consecutivi.
Con il bollino arancione c’è la necessità di adottare comportamenti di prevenzione: evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere un’adeguata idratazione e prestare particolare attenzione alle persone e ai soggetti più vulnerabili.