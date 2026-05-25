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Allarme caldo: domani Brescia è bollino arancione

Il capoluogo rientra tra le 12 città segnalate dal Ministero della Salute per le temperature elevate: le condizioni meteo mettono a rischio le persone fragili, i bambini e gli anziani
Caldo in città, immagine d'archivio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Caldo in città, immagine d'archivio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

A Brescia è già allarme ondate di calore. Il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bollettino stagionale relativo alle giornate del 25, 26 e 27 maggio, segnalando un aumento delle temperature in diverse città italiane e l’attivazione del bollino arancione in 12 centri per la giornata di domani, tra cui anche il capoluogo bresciano.

Il 26 maggio Brescia rientra quindi nel livello 2 di allerta, che indica condizioni meteorologiche potenzialmente rischiose per la salute, soprattutto per le persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Il giorno successivo, il 27 maggio, il bollino arancione interesserà invece 15 città italiane, con l’aggiunta di Milano, Latina e Verona rispetto al giorno precedente.

I livelli di allerta caldo

Il sistema di classificazione prevede quattro livelli di rischio: livello 0, nessun rischio; livello 1, pre-allerta; livello 2, condizioni di caldo intenso con possibili effetti sanitari sulla popolazione suscettibile; livello 3, ondata di calore, quando le condizioni di livello 2 persistono per almeno tre giorni consecutivi.

Con il bollino arancione c’è la necessità di adottare comportamenti di prevenzione: evitare l’esposizione nelle ore più calde, mantenere un’adeguata idratazione e prestare particolare attenzione alle persone e ai soggetti più vulnerabili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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