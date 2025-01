Allarme bomba a Roccafranca, ma era solo un boiler

Allarme bomba rientrato. Era solo, fortunatamente, un boiler dell’acqua calda.

Sabato, intorno alle 15, è scattato l’allarme per un oggetto non identificato, apparentemente simile a una bomba, rinvenuto nella località Chisù, nel comune di Roccafranca. La segnalazione ha immediatamente attivato i vigili del fuoco: sul posto è intervenuta la squadra di Orzinuovi.

Leggi anche Si trasferisce nella casa del padre e trova due bombe

Gli artificieri

Dopo un primo sopralluogo, effettuato senza toccare l’oggetto, permanevano dubbi sulla sua natura, che poteva essere un ordigno bellico o una bombola. I carabinieri della stazione di Rudiano, giunti sul posto in pochi minuti, non sono riusciti a determinare con certezza la natura dell’oggetto e, per precauzione, hanno coinvolto il nucleo artificieri per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, l’area è stata isolata: la Polizia locale ha delimitato un perimetro di sicurezza per impedire l’accesso ai numerosi passanti, che frequentano abitualmente la zona per passeggiate e uscite in bicicletta.

Durante la notte, il controllo è stato garantito da turni di tre ore con il supporto dei carabinieri di Trenzano, Chiari e Rudiano, affiancati dalla Protezione civile di Urago d’Oglio e Castelcovati.

Leggi anche Trovata una bomba nel canale a Gottolengo: è subito stata fatta brillare

La scoperta

Domenica mattina, l’arrivo del nucleo artificieri di Milano ha finalmente fatto luce sulla situazione: l’oggetto sospetto è stato rimosso e analizzato, rivelandosi un semplice boiler per l’acqua calda abbandonato. Con la rimozione dell’oggetto e il cessato allarme, l’area è tornata accessibile. Fortunatamente, si è trattato solo di un falso allarme, ma l’intervento coordinato di tutte le forze coinvolte ha garantito la massima sicurezza e tranquillità per i cittadini.