Trovata una bomba nel canale a Gottolengo: è subito stata fatta brillare

Pochi giorni fa un agricoltore che stava lavorando i campi nella zona di cascina Mombello, a Gottolengo, ha notato in un canale irriguo una sagoma somigliante a una vecchia bomba. La conferma ai suoi sospetti è arrivata nel volgere di poco e, come da prassi, a occuparsi del residuato sono state le forze dell’ordine.

Ieri mattina l’ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri sul posto. A confermare la notizia è stato il sindaco di Gottolengo Daniele Dancelli. Stando ai controlli svolti, si trattava di un ordigno bellico antecedente alla seconda guerra mondiale. Le informazioni più tecniche riferiscono di «una bomba da mortaio, da 5 cm di diametro, il cui contenuto di tnt era inferiore a 7 kg».

«Non si ha idea di come sia arrivata lì – riferisce Dancelli –. È stata trovata per caso da un agricoltore della zona: è affiorata nell’alveo di un fossato usato per irrigare, non si trovava sotto terra. Naturalmente, durante le operazioni di bonifica, sono state messe in atto dalle autorità competenti tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza».

Forze dell'ordine e artificieri nei campi di Gottolengo - Foto © www.giornaledibrescia.it

Le operazioni, svolte alle 10.30 di questa mattina, sono state eseguite dal Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona, con il supporto della Polizia locale di Gottolengo e dei Carabinieri della stazione di Gambara che hanno messo in sicurezza la zona prima che l’ordigno fosse fatto «brillare» con l’esplosione controllata. Nel corso dell’intervento è stato sviluppato un cordone di sicurezza di 75 metri ed è stata bloccata una strada di campagna per evitare accessi nella zona dove si stavano svolgendo le operazioni. Inoltre è stato richiesto il supporto sanitario della sala operativa nazionale della Croce Rossa Italiana.