Alla street parade per le vie di Brescia 2.000 persone «contro ogni repressione»

Musica ad alto volume per le strade di Brescia, politica e uno slogan chiaro: «Contro ogni repressione».

Per promuovere le candidature di Giovanni Mori e Ilaria Salis in vista delle imminenti elezioni europee, Alleanza Verdi e Sinistra ha organizzato oggi una street parade, sul modello del celebre festival di Zurigo, che, partito alle 16 dal parco Durante di via Parenzo, è arrivato al parco Tarello dopo aver percorso le vie Friuli, Fura, Dalmazia, Salgari, Lamarmora, Rodi, Cefalonia, Malta e Sostegno.

Circa 2.000 persone, che al Tarello sono scese a 1.000, hanno risposto al richiamo di quello che il segretario provinciale di Sinistra Italiana Luca Trentini ha definito «un successo, contro ogni forma di repressione, di violenza e di odio».

E la risposta è stata in musica, con tre camionicini trasformati in casse semoventi che hanno fatto ballare i partecipanti a suon di techno.

Il tutto è andato avanti fino alle prime ombre della sera: alle 21 infatti i bassi hanno taciuto.