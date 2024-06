Alla scuola Polgai hanno giurato 206 nuovi agenti della Polizia di Stato

Hanno giurato questa mattina nel cortile della scuola Pol.Gai di Brescia i 206 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato che hanno completato il corso nell'istituto di formazione della nostra città. Nelle stesse ore i colleghi delle altre strutture gemelle hanno giurato nelle rispettive sedi.

I ragazzi che hanno frequentato il corso a Brescia sono nati tra il 1996 e il 2003 e hanno un'età media di 23 anni. Come proveninenza geografica 168 vengono dalla Sicilia, 37 dalla Lombardia e uno dalla Campania. Si tratta di 158 uomini e 48 donne.

Tra loro anche cinque ragazzi bresciani: Damiano Boschetti, Patrick Bresciani, Federico Manara, Agnese Mancini e Giovanni Moreschi. I giovani agenti nei prossimi giorni riceveranno la destinazione e andranno a supportare gli organici delle questure e delle specialità della Polizia di Stato in tutta Italia.

Parlando ai nuovi agenti la direttrice della scuola Francesca Canu ha voluto porre l'accento sulla complementarità tra formazione nelle aule ed esperienza operativa: «La professionalità necessaria ad assolvere la funzione del poliziotto non può certo essere assunta in maniera compiuta durante la formazione di aula, per quanto ben congegnata. Soltanto il confronto diretto con la realtà operativa e con le situazioni concrete costituiranno il contesto adatto al suo compiuto sviluppo» ha spiegato.

Ma ha poi ripreso «Consentitemi con affetto una considerazione finale: è un errore gravissimo sostenere che il vero poliziotto si forma solo sulla strada e che quanto la scuola insegna è solo un pesante fardello di inutile teoria, sarebbe grave condividere questa impostazione poiché vi porterebbe a disperdere un patrimonio di conoscenze faticosamente acquisite indispensabili per un operatore di polizia espressione di una società moderna».