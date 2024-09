Alla discoteca Sesto Senso di Desenzano non si balla più

L’ex Sesto Senso se ne sta lì, a imperitura memoria del suo glorioso passato. Lì, fotografia un po’ triste a tre passi dal lago e a cinque dal centro di Desenzano, l’imponente edificio è vuoto da quasi vent’anni e nonostante poco più di un lustro fa si tentò il «colpaccio» della vendita, quell’annuncio immobiliare è sparito dai radar: il locale è praticamente abbandonato. Un pezzo di storia per Desenzano, per il popolo della notte e soprattutto per la movida degli anni ’90: della discoteca più alla moda d’Italia oggi rimane una carcassa.

L’ultimo atto della vicenda risale al 2018, quando venne messo in vendita (trattativa riservata) per farne «una villa padronale dal fascino unico» o «prestigiosi locali di rappresentanza». Quattro anni prima la proprietà dell’epoca avrebbe voluto ritornare a farlo brillare come discoteca, e aveva pure ottenuto l’autorizzazione, ma non se ne fece nulla. Come nulla si è fatto delle proposte successive: in municipio, da anni per l’ex Sesto Senso non si vede nessuno.

Era stato aperto nel 1971 e per quasi quarant’anni era stato punto di riferimento della vita notturna desenzanese, di tutto il nord Italia, anche grazie ai vip e alla clientela «bene». Nel 2008, l’incendio.

Era la notte del 22 aprile quando il locale venne dato alle fiamme insieme a un altro, sempre in città. Incendi dolosi, dei quali non solo venne individuato l’esecutore materiale, ma dai quali partì anche una vasta inchiesta che portò all’incriminazione di alcuni personaggi di spicco della vita notturna del basso lago. Il Sesto Senso, nonostante i cambi di proprietà, le intenzioni e i tentativi, da quella notte non riaprì mai più.