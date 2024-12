Alla deriva con la tavola da windsurf, soccorso al largo di Tignale

La vela che si stacca dalla tavola. Una rottura che è costata una brutta avventura per un 48enne italiano, appassionato di windsurf che questa mattina è stato soccorso dagli uomini della Guardia Costiera del Lago di Garda. A chiederne l’intervento gli amici dello sportivo che improvvisamente non l’hanno più visto.

I soccorsi

Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi coordinati dalla Sala Operativa che, oltre a impiegare due mezzi navali – da Salò la MV CP 703 e da Lazise il GC B135 – ha richiesto alle rispettive Sale Operative l’impiego di velivoli del 118 e dei Vigili del Fuoco e un’unità navale dei Vigili del Fuoco di Bardolino.

Dopo circa un’ora dall’inizio delle ricerche, lo sportivo è stato avvistato dall’equipaggio della Motovedetta della Guardia Costiera CP 703 alla deriva a circa 1 km a sud di Tignale, recuperato subito a bordo, è stato poi trasferito nel sorgitore del predetto Comune, ove ad attenderlo v’erano anche gli amici che avevano lanciato l’allarme del mancato rientro.

Grazie alla muta, indossata dallo sportivo, non è stato necessario richiedere assistenza sanitaria. Il windsurfista ha rotto l’aggancio della vela alla tavola il che gli ha impedito di poter windsurfare, restando alla deriva con lago mosso, fino all’arrivo dei guardiacoste.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma anche in questo caso la Guardia Costiera suggerisce sia agli sportivi che ai diportisti di munirsi sempre di un dispositivo telefonico, munito di traffico chiamate e dati internet per richiedere soccorso, il che assicurerebbe una maggiore velocità di intervento e di intercetto delle persone in difficoltà da parte dei soccorritori.

Nel caso specifico, fondamentale è stato suddividere le aree di ricerca da parte della Sala Operativa della Guardia Costiera in base alle informazioni ricevute dai segnalanti, alle condimeteo presenti in zona, assegnando, poi, gli schemi alle unità navali ed aeree impegnate nella ricerca.