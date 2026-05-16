Da Faidana a Conche di corsa, per ricordare l’amico Alfio Saleri

Correre sulle stesse strade, faticare sugli stessi sentieri di montagna che amava tanto. Non c’è modo migliore per ricordare Alfio Saleri . Lo sa bene la straordinaria rete di amicizie che ha saputo tessere in vita lo stimato imprenditore lumezzanese, scomparso dopo una breve malattia il 6 maggio dello scorso anno . A poco più di un anno dalla sua perdita, i suoi amici più stretti hanno infatti organizzato l’edizione zero di quello che, nelle intenzioni, è destinato a diventare un memorial a suo nome . Una gara podistica in salita in grado di coniugare sport, goliardia e generosità.

L’idea della manifestazione è nata quasi per scherzo alla fine di marz o, durante una delle cene in cui i vecchi amici di Alfio si riuniscono. La scintilla è partita da una battuta. La battuta si è trasformata ben presto in una scommessa . A giocarsi innanzitutto l’onore, e ad assicurarsi in caso di sconfitta almeno un anno di sfottò, saranno due pilastri della sua storica compagnia: Ruggero Zobbio e Walter Gennari . I due hanno deciso di sfidarsi in una gara di corsa tutta in salita con partenza dal ponte della Faidana e traguardo al santuario di Santa Maria in Conche.

Appena si è diffusa la notizia, la sfida a due ha contagiato la nutrita cerchia di amici. In tanti hanno deciso di testare gambe e polmoni sul ripido pendio della montagna lumezzanese. Il clima è già rovente da giorni. Il 4 maggio il bar Centrale di Sarezzo è stato teatro di una divertente «cerimonia di pesatura» dei due sfidanti e della stesura del regolamento. Alla partenza ormai mancano una manciata di ore. Gli atleti saranno al via alle 9 di domani (domenica 17 maggio) dal ponte della Faidana. L’arrivo è fissato sul sagrato di Conche dove, ripreso il fiato, sarà celebrata la santa messa in memoria di Alfio. La giornata si chiuderà in convivialità al Fashion Chalet in località Poffe, per il pranzo.

La scia della solidarietà

Correre sulle pendenze valgobbine per gli amici di Alfio Saleri significa anche portarne avanti la naturale inclinazione al bene. La scelta del Fashion Chalet, infatti, non è casuale: proprio lì, il 15 giugno dell’anno scorso una colletta spontanea avviata dagli amici dell’imprenditore scomparso da un mese permise di acquistare un furgone attrezzato per il trasporto di persone donato all’associazione Primerear di don Mattia Cavazzoni.

L’obiettivo per il futuro è già tracciato: fare in modo che questa edizione zero del Memorial diventi una tradizione fissa, capace di aprirsi a un numero sempre maggiore di partecipanti. Il modo più bello e concreto per onorare l’eredità più grande lasciata da Alfio: il valore dell'amicizia e l’aiuto a chi è in difficoltà.