Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Alfa 75 Experience 2027, a Brescia il raduno con 75 vetture da tutta Italia

L’iniziativa, organizzata da Team Pistonati e Pink Garage, vuole celebrare la storica berlina del Biscione con esemplari provenienti da diverse regioni, comprese alcune delle versioni più rare e ricercate
Un'Alfa Romeo 75 - Foto Wikipedia
Un'Alfa Romeo 75 - Foto Wikipedia

Brescia si prepara ad accogliere un grande raduno dedicato a una delle Alfa Romeo più amate dagli appassionati. Domenica 7 marzo 2027 è in programma Alfa 75 Experience 2027, evento organizzato da Team Pistonati e Pink Garage con un obiettivo preciso: riunire 75 Alfa Romeo 75 provenienti da tutta Italia.

Il progetto, ribattezzato «75 Alfa 75 per la 75», punta a creare una grande esposizione interamente dedicata alla berlina lanciata nel 1985, anno del 75° anniversario della Casa del Biscione. Le prime adesioni sono già arrivate da diverse regioni italiane e tra le vetture annunciate figurano anche alcune versioni particolarmente ricercate, come la Turbo Evoluzione e la 3.0 V6, oltre a Twin Spark, Quadrifoglio Verde, Turbo e altre motorizzazioni.

La manifestazione

La manifestazione si svolgerà in una villa del territorio bresciano e comprenderà esposizione delle auto, momenti dedicati alla storia del modello, fotografie e video professionali, musica, premiazioni e altre iniziative. Prevista anche la visita a un museo militare sotterraneo e un buffet con formula libera.

Tra gli obiettivi degli organizzatori c’è anche la realizzazione di una grande immagine dall’alto con tutte le vetture schierate, destinata a diventare il simbolo dell’evento. L’iniziativa vuole essere soprattutto un’occasione di incontro tra proprietari e appassionati che spesso si conoscono solo attraverso social e gruppi dedicati alla Alfa 75, modello ancora molto seguito per la sua storia tecnica, sportiva e per il tradizionale schema a trazione posteriore con transaxle.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 7 marzo 2027 a Brescia. Le iscrizioni e le richieste di informazioni sono aperte attraverso gli organizzatori: Biagio (333.8403335) e Simona (327.7126440).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Alfa RomeoAlfa Romeo 75Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...