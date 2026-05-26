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Aldi di Via Giorgione in città, arrestato un 23enne per furto aggravato

L’uomo è stato sorpreso per la terza volta nella stessa giornata al supermercato mentre tentava di rubare merce nascondendola negli indumenti
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Degli agenti della Polizia di Stato
Degli agenti della Polizia di Stato

La Squadra Volante ha arrestato un 23enne tunisino senza fissa dimora, titolare di asilo politico e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, già sottoposto a misure di prevenzione.

Il fatto

L’uomo è stato sorpreso per la terza volta nella stessa giornata al supermercato Aldi di via Giorgione mentre tentava di rubare merce nascondendola negli indumenti. Dopo essere stato sorpreso, ha minacciato la commessa che lo aveva riconosciuto per furti precedenti e l’ha invitata a uscire dal negozio. Fermato poco dopo nelle vicinanze, è stato trovato in possesso della refurtiva, restituita al responsabile del punto vendita.

L’arresto

Arrestato per furto aggravato e continuato, è stato messo a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati la revoca dell’asilo politico per procedere all’espulsione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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furto aggravatoespulsioneBrescia
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