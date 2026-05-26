Aldi di Via Giorgione in città, arrestato un 23enne per furto aggravato

La Squadra Volante ha arrestato un 23enne tunisino senza fissa dimora , titolare di asilo politico e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, già sottoposto a misure di prevenzione.

Il fatto

L’uomo è stato sorpreso per la terza volta nella stessa giornata al supermercato Aldi di via Giorgione mentre tentava di rubare merce nascondendola negli indumenti. Dopo essere stato sorpreso, ha minacciato la commessa che lo aveva riconosciuto per furti precedenti e l’ha invitata a uscire dal negozio. Fermato poco dopo nelle vicinanze, è stato trovato in possesso della refurtiva, restituita al responsabile del punto vendita.