È caccia aperta all’alcoltest: anche a Brescia reperirli è difficile

La presidente di Federfarma Clara Mottinelli conferma la lentezza dei rifornimenti dalle aziende: c’è stata un’impennata di vendite durante le festività

Un alcol test fai da te, foto d'archivio

Come era atteso, così è accaduto. Dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, che ha introdotto una stretta in diversi ambiti, dalla guida col telefonino al consumo di alcool, è aumentata la richiesta di dispositivi fai-da-te per rilevare il tasso alcolemico nel sangue. Un’utile prassi per chi è in dubbio se mettersi alla guida oppure no dopo una serata. Con il nuovo Codice della strada torna «l’amico Bob» In farmacia E così sono stati in molti, soprattutto nel periodo delle festività