Alcol oltre i limiti: arrestato l’uomo che uccise il 29enne a Bedizzole

È stato arrestato l’automobilista 61enne che una settimana fa ha investito e ucciso a Bedizzole il 29enne Gaston Nicolas Pascal Urgoiti. La vittima era a piedi. L’automobilista, Gianbattista Guatta, non si era fermato a prestare soccorso e una volta intercettato aveva un valore di alcol nel sangue tre volte oltre i limiti.

L’arresto è scattato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta del pubblico ministero Erica Battaglia. L’uomo si trova in carcere. Per il Gip «il comportamento assunto dall'indagato, sin dall'inizio, è stato finalizzato a nascondere quanto accaduto, avendo egli addirittura omesso di fermarsi per verificare le condizioni della persona investita».

Per gli inquirenti, nessun dubbio sulle responsabilità dell’uomo. «Che sia stato proprio Guatta – scrive il Gip – l'autore del reato si evince da quanto riferito concordemente dai famigliari, i quali ricevevano le confidenze dello stesso in ordine all'investimento di “qualcosa” o di “qualcuno” tanto da attivarsi immediatamente al fine di verificare quanto accaduto».