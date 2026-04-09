Al via «Lo sport in gioco»: 370 studenti al Parco Castelli

Primo appuntamento della quarta edizione di «Lo sport in gioco» dell’asd Insieme verso la meta, l’associazione sportiva nata nel 2017 con l’obiettivo dell’educazione attraverso lo sport di bambini e bambine.

L’associazione, che collabora con varie realtà e società sportive del territorio e che entra nelle scuole durante l’anno, organizza però anche questo progetto che porta studenti e studentesse, dall’infanzia alla primaria, ad incontrarsi fuori dalle classi.

Il progetto

Il primo appuntamento si è svolto questa mattina al parco Castelli dalle 9 alle 12: 370 partecipanti (dall’infanzia fino alla quinta elementare) di 19 classi in rappresentanza di 7 istituti di Brescia e provincia (Audiofonetica, scuola Infanzia Piox, scuola infanzia Fenili Belasi, l’istituto Nave Muratello e Nave Caino, la scuola primaria Mariele Ventre della Giorgio La Pira di Sarezzo). A lavorare con loro il team di Insieme verso la meta, un gruppo di educatori sportivi formati dall’associazione, e alcuni studenti del corso di laurea di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Brescia.

«Nasciamo per proporre alle scuole percorsi ludico motori che possano aiutare i bambini e le bambine a muoversi, a farlo con più consapevolezza e divertimento – ha detto Cristina Pezzi, presidente dell’associazione e pedagogista –. questi eventi sono il nostro fiore all’occhiello perché le scuole si incontrano e condividono momenti insieme, anche di confronto. Lo spazio è diviso in aree occupate da giochi diversi: giochi di squadra, giochi per il sano stile di vita, giochi che puntano al rispetto delle regole, dei compagni, di sé stessi».

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 23 aprile sempre al parco Castelli in città, mentre l’ultimo si svolgerà a Nave sabato 9 maggio e coinvolgerà anche i genitori.

«È vero quando ci dicono che i bambini non sono più abituati a muoversi, che spesso sono poco coordinati, non hanno famigliarità con il proprio corpo, ma è ancora più vero – ha concluso Pezzi – che migliorano velocemente. Quindi possiamo rimetterli sulla buona strada senza troppi sforzi e i nostri percorsi hanno questo obiettivo: far provare lo sport tramite il gioco per renderlo sempre più accattivante».