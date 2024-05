Al via a Tignale il festival dedicato all’olio e al limone

Tignale apre il suo scrigno di tesori. Al suo interno c’è un patrimonio di mitologia, storia, cultura e tradizione che diventa il pretesto per un festival dedicato all’olio e al limone, «L’oro di Tignale».

Così si intitola il fitto cartellone di eventi che da oggi a domenica 19 maggio celebrerà la storia delle eccellenze con passeggiate, visite guidate in limonaia e in frantoio, degustazioni, laboratori e molto altro. Sarà il racconto di un territorio e della sua tradizione.

I protagonisti

Gli agrumi, le «mele d’oro» che secondo la mitologia furono portate in Italia dalle Esperidi (il cedro sul Garda, il limone in Liguria e l’arancio in Campania), hanno caratterizzato per secoli l’economia locale. Non a caso oggi Tignale conserva la più vasta limonaia ancora attiva sul lago, il settecentesco giardino d’agrumi del Pra dela Fam, fulcro dell’Ecomuseo delle limonaie del Garda.

C’è poi l’«oro verde», l’olio extravergine d’oliva che racconta un’altra straordinaria storia secolare: già nel 1467 negli Statuti di Tignale erano state previste sanzioni per chi tagliava impropriamente i preziosi olivi. Anche questa è una storia che oggi continua ad essere raccontata dal pregiato olio biologico della Società Cooperativa Latteria Turnaria, nata 120 anni fa, nel 1904, per la lavorazione collettiva del latte e convertita in oleificio negli anni Novanta del secolo scorso.

Gli appuntamenti

«Il programma del festival «L’oro di Tignale», organizzato dall’Ufficio unico del turismo, è foltissimo (lo trovate sul sito).

Domenica sarà una delle giornate clou, con la passeggiata sul sentiero dei limoni, la visita alla limonaia del Pra con drink di benvenuto e, a Gardola, gli stand per la degustazione dei prodotti tipici. Per l’occasione nei ristoranti e nei bar aderenti si potranno assaggiare piatti e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Ci saranno anche occasioni per scoprire il rifugio alpino di Cima Piemp, per mettersi sulle tracce del leggendario bandito Zanzanù o passeggiare nei boschi con gli alpaca.

Da non perdere, sabato 18, la giornata organizzata nell’ambito di BioBlitzLombardia «Diventa scienziato per un giorno», con escursioni, laboratori di biodiversità per giovani naturalisti, caccia al tesoro botanica e altro ancora. Il sipario sul festival calerà domenica 19 alle 20 con lo spettacolo teatrale per tutta la famiglia, da seguire con cuffie wireless, «Il lupo e il bimbo», di Manuel Renga.