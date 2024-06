Al via 23 cantieri in città per una mobilità dolce e più inclusiva

Sono iniziati con l’allestimento del primo cantiere in via Vannucci i lavori per la realizzazione del progetto «Mobilità Sicura 2023», nato dalla valutazione delle istanze e delle segnalazioni pervenute in Loggia dai Consigli di Quartiere e dai singoli cittadini soprattutto per quanto riguarda il tema dell’accessibilità per le persone con disabilità.

Gli interventi sono complessivamente 23, distribuiti in 17 zone di Brescia, e prevedono la messa in sicurezza di elementi cardine per la mobilità pedonale e ciclabile come gli attraversamenti stradali, i percorsi pedonali e ciclabili e le fermate del trasporto pubblico, che verranno realizzati con l'obiettivo di promuovere gli spostamenti sostenibili in sicurezza.

Il progetto esecutivo, approvato a dicembre 2023, prevede una spesa complessiva di 800mila euro. «Ogni anno mettiamo a bilancio nel Piano delle opere pubbliche un budget dedicato a interventi diffusi di sicurezza stradale, che stabiliamo in base alle segnalazioni ricevute – spiega l’assessore alla Mobilità, Federico Manzoni –. Gli interventi vengono poi appaltati e realizzati l’anno seguente, infatti ora stiamo lavorando alla progettazione del 2024».

Quella di avere strade più sicure «è diventata, rispetto al passato, una vera e propria esigenza sociale – aggiunge l’assessore –. Se prima nel caso di un incrocio pericoloso la cosa era nota a tutti ma si limitava a quello, oggi le persone chiedono che venga messo in sicurezza».

«L’aggiudicazione delle opere alla Art Costruzioni di Salò è avvenuta sulla base di un accordo quadro triennale che include due ditte – afferma la responsabile del Servizio tecnico del settore Mobilità, Nadia Bresciani – e permette di risparmiare sia in termini di tempistiche sia dal punto di vista economico».

Le altre vie interessate sono Resolino, Lucio Fiorentini, Tirandi, San Zeno (143, 105 e 177), le traverse 22ª e 8ª del Villaggio Prealpino, Re Rotari, Fausto Gamba, Angelo Inganni, Quartiere Giacomo Perlasca, la traversa 4ª del Villaggio Buffalora, piazzale Kossuth, le vie Lucio Riccobelli, Carlo Fisogni, Crocifissa di Rosa - Gualla, via Creta e via Corfù, Albertano da Brescia, Arimanno, Diogene Valotti, Buffalora e via Tiziano.