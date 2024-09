Al Franciacorta Village una serata con bollicine, dj set e Coma_Cose

Il Franciacorta Village si anima con le bollicine del territorio e musica live per tutta la sera. L’appuntamento è con la Village Night, in programma per venerdì 20 settembre al centro di Rodengo Saiano dalle 18 fino a mezzanotte.

Protagoniste dell’evento saranno le cantine franciacortine: ben venticinque quelle che hanno deciso di partecipare e che saranno presenti ai banchi di degustazione allestiti nella piazza centrale del Village. Chi vorrà assaggiare i brut, i saten e i rosé tipici della Franciacorta potrà chiederne le caratteristiche agli stessi produttori.

Ai vini sarà affiancata una sostanizosa proposta food, sempre in tema Franciacorta. La serata prosegue oltre l’orario dell’aperitivo, con il dj-set di R101 – in consolle Marco Viglione e l’animazione di Fabio De Vivo – e poi con gli ospiti speciali, dalle 21, i Coma_Cose, che si racconteranno in una breve intervista proponendo anche alcuni dei loro brani più noti.