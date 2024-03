Ai domiciliari per le quattro rapine in un pomeriggio, evade: arrestato

Non ha rispettato la misura nemmeno per 24 ore e la misura cautelare si è aggravata per il 28enne di Ghedi ora in carcere

A A Riduci Ingrandisci Non ha rispettato la misura neppure 24 ore. La pattuglia che doveva controllare che fosse agli arresti domiciliari lo ha trovato in giro per il paese. E lo ha arrestato per evasione. Si sono così aperte le porte del carcere, sulla base di un aggravamento delle misura cautelare, per il 28ennne di Ghedi che il 6 febbraio aveva messo a segno quattro rapine in un pomeriggio e che giovedì era stato arrestato con una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

