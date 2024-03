Quattro rapine in un pomeriggio: 28enne di Ghedi ai domiciliari

Quattro rapine, tentate o consumate, nello stesso pomeriggio con bottino tra i 15 e i 100 euro. È quello di cui deve rispondere un 28enne di Ghedi, arrestato nelle scorse ore dai carabinieri sulla base di una ordinanza di custodia cautelare e che ora si trova agli arresti domiciliari.

L’uomo, dicendo di avere in tasca un coltello, una pistola o anche solo di usare le mani per picchiare, in rapida successione aveva minacciato titolari o dipendenti di un minimarket, di un centro estetico, di un albergo e di un negozio per farsi consegnare il denaro che avevano in cassa.

Per riconoscerlo sono state determinanti le immagini delle telecamere di alcuni degli esercizi commerciali che aveva colpito.