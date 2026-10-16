Agnosine, sfondano un muro per svaligiare la tabaccheria: magro bottino

I ladri sono passati da un appartamento vuoto, abbattendo una porta e una parete divisoria. Rubati contanti e sigarette per poche centinaia di euro, ma i danni sono ben più ingenti

Ubaldo Vallini 16 ottobre 2026 2 ' di lettura

La tabaccheria ad Agnosine - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ladrifurtotabaccheriaAgnosine Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...