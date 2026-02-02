Giornale di Brescia
Aggressione in via Camozzi: arrestato un 32enne per rapina aggravata

Roberto Manieri
L'uomo, armato di coltello, è stato bloccato da un passante mentre tentava di rubare il portafoglio di un uomo
  • In via Camozzi le forze dell'ordine e l'ambulanza - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Si chiariscono, con il passare delle ore, i contorni dell’aggressione di ieri sera in via Camozzi a Brescia. I Carabinieri hanno arrestato un 32enne marocchino per rapina aggravata ai danni di un 65enne italiano. L'uomo, armato di coltello, è stato bloccato da un passante in via Camozzi mentre tentava di rubare il portafoglio di un uomo.

È stato denunciato anche per violazione del divieto di dimora nel comune di Brescia e per lesioni al passante che lo ha bloccato. L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa di rito direttissimo.

La vittima è stata soccorsa dal personale de 118, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

  3. Ricarica la pagina se necessario