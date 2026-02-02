Aggressione in via Camozzi: arrestato un 32enne per rapina aggravata

Si chiariscono, con il passare delle ore, i contorni dell’aggressione di ieri sera in via Camozzi a Brescia. I Carabinieri hanno arrestato un 32enne marocchino per rapina aggravata ai danni di un 65enne italiano. L'uomo, armato di coltello, è stato bloccato da un passante in via Camozzi mentre tentava di rubare il portafoglio di un uomo.

È stato denunciato anche per violazione del divieto di dimora nel comune di Brescia e per lesioni al passante che lo ha bloccato. L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa di rito direttissimo.

La vittima è stata soccorsa dal personale de 118, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.