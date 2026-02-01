Aggressione tra via Camozzi e via Manzoni a Brescia, un ferito

Un'aggressione ancora tutta da ricostruire quella avvenuta questa sera, attorno alle 22, all'altezza della rotonda tra via Camozzi e via Manzoni, in città. Alcune persone riferiscono di un furto finito male, ma sul caso stanno lavorando i carabinieri di Brescia, intervenuti sul posto insieme ai militari dell Guardia di finanza, all'automedica e a due ambulanze.

La cosa certa per ora è che un uomo anziano è stato soccorso dal personale del 118 (le sue condizioni non sarebbero gravi), mentre un ragazzo più giovane è stato caricato in auto dai militari e portato in caserma.