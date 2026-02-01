Giornale di Brescia
Abbonati
Ultim'ora﻿CronacaBrescia e Hinterland

Aggressione tra via Camozzi e via Manzoni a Brescia, un ferito

Simone Bracchi
Alcune persone riferiscono di un furto finito male, ma sul caso stanno lavorando i carabinieri. Soccorso un anziano, un giovane è stato invece portato in caserma
I feriti sono stati soccorsi tra via Camozzi e via Manzoni a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
I feriti sono stati soccorsi tra via Camozzi e via Manzoni a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un'aggressione ancora tutta da ricostruire quella avvenuta questa sera, attorno alle 22, all'altezza della rotonda tra via Camozzi e via Manzoni, in città. Alcune persone riferiscono di un furto finito male, ma sul caso stanno lavorando i carabinieri di Brescia, intervenuti sul posto insieme ai militari dell Guardia di finanza, all'automedica e a due ambulanze.

La cosa certa per ora è che un uomo anziano è stato soccorso dal personale del 118 (le sue condizioni non sarebbero gravi), mentre un ragazzo più giovane è stato caricato in auto dai militari e portato in caserma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
aggressioneferitiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario