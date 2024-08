Aggressione durante la partita in oratorio, daspo per cinque minorenni

Il daspo arriva anche all'Oratorio. E per fatti accaduto durante una partita degli Juniores in un campionato del Csi. Cinque minorenni e un maggiorenne infatti sono stati raggiunti dal Daspo, divieto di assistere alla manifestazioni sportive, con durata variabile tra uno e due anni in relazione a quanto accaduto il 21 marzo scorso all'oratorio di Marcheno. Durante la partita tra la Polisportiva Oratorio di Marcheno e il Gso Castello di Mantova, quando un giocatore della squadra locale aveva subito un fallo, alcuni tifosi della squadra di casa avevano invaso il campo e cercato di aggredire i giocatori avversari. La questura, nella nota diffusa, spiega che l'aggressione non era riuscita solo «per il tempestivo intervento dei dirigenti delle società sportive, di alcuni familiari e del direttore di gara».

Negli spogliatoi

Ma la violenza non si era fermata lì. «Gli atti intimidatori e di violenza sono proseguiti al termine della partita nei pressi degli spogliatoi e successivamente nell’immediata vicinanza dell’impianto sportivo e nei parcheggi limitrofi, dove i calciatori e i familiari del G.S.O. Castello di Mantova sono stati nuovamente aggrediti dal gruppo di facinorosi, venendo bloccati all’interno delle loro auto che contestualmente sono state colpite con calci e pugni. I responsabili sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria dai Carabinieri intervenuti».

Società sanzionata

La giustizia sportiva si era mossa immediatamente: «Il Comitato Territoriale di Brescia, competente per il campionato Juniores, ha sanzionato in ambito sportivo la società Polisportiva Oratorio Marcheno, con la squalifica del campo per 5 giornate e l’ammenda di euro 50, oltre che a sanzionare con 6 e 5 gare di squalifica i due giocatori della Polisportiva Marcheno coinvolti» riporta la Polizia mentre i Carabinieri hanno indagato nel dettaglio sull'accaduto e comunicato al Questore quanto scoperto.

E da via Botticelli sono arrivati i provvedimenti: «Accertata la gravità fatti, tra l’altro avvenuti in un contesto che si proponeva di riunire numerose famiglie in una giornata all’insegna dello sport, il Questore ha adottato il provvedimento di daspo per la durata da 1 a 2 anni, a carico dei 6 autori delle aggressioni, 5 dei quali minorenni. Il divieto è valido su tutto il territorio nazionale e negli stati membri dell’Unione Europea e riguarda tutti gli incontri calcistici di ogni ordine e categoria, compresi quelli che saranno disputati all’estero dalla Nazionale italiana».