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Tre agenti aggrediti da un fermato in Questura: la denuncia del Sap

Uno di loro, secondo il sindacato, ha riportato la lussazione di una spalla: «Servono tutele effettive, pene certe e strumenti adeguati per chi opera quotidianamente in contesti ad alto rischio»
La sede della Questura di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La sede della Questura di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Tre poliziotti aggrediti nelle camere di sicurezza della Questura da una persona in stato di fermo. A denunciare l’episodio è il Sindacato autonomo di polizia: uno di loro, si legge nel comunicato, ha riportato la lussazione di una spalla, un’agente è stata colpita al petto con un calcio, mentre il terzo ha rimediato diverse contusioni ed escoriazioni.

La solidarietà e l’appello

Il Sap «esprime la più ferma condanna per questo gravissimo episodio ed è vicino ai colleghi coinvolti, ai quali rivolge un sincero augurio di pronta guarigione». Il sindacato rinnova, dopo questo episodio, la propria richiesta di «tutele effettive, pene certe e strumenti adeguati per chi opera quotidianamente in contesti ad alto rischio».

«È il momento delle scelte, della responsabilità e dei fatti – si legge ancora nella nota –. Chi aggredisce un appartenente alle forze dell’ordine non colpisce soltanto una persona in divisa: colpisce lo Stato, la legalità e il diritto di ogni cittadino a vivere in sicurezza. Di fronte a tutto questo non possono esserci esitazioni. Servono risposte immediate, ferme e concrete».

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