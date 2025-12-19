Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Aggredisce un infermiere all’ospedale Civile: arrestato

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, era stato trovato in stato delirante lungo una strada. Necessario l’intervento della Polizia: verrà espulso
L'ingresso principale dell'ospedale Civile di Brescia
Un cittadino brasiliano di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di allontanamento dall’Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla della Polizia di Stato dopo una violenta aggressione avvenuta all’ospedale Civile ai danni di un infermiere.

L’allarme è scattato tramite il numero di emergenza 112. All’arrivo degli agenti, l’uomo si trovava in evidente stato di agitazione e stava minacciando il personale sanitario con atteggiamenti violenti. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza non senza difficoltà.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che il 28enne era stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza dopo essere stato trovato in stato delirante lungo la strada. All’interno della struttura si sarebbe aggirato nei corridoi tentando di sottrarre del cibo dal carrello dei pasti. Invitato dall’infermiere a desistere e a seguirlo in ambulatorio, lo avrebbe aggredito con spintoni e schiaffi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali tra cui violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto illegale di armi e ubriachezza, è stato arrestato per lesioni personali a personale sanitario e per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Alla luce della pericolosità sociale del soggetto, il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso un nuovo ordine di allontanamento, finalizzato alla sua espulsione dall’Italia con accompagnamento nel Paese d’origine una volta terminata la detenzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
aggressione personale sanitarioospedale CivileBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario