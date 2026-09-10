Paura a Malpensa, fumo su aereo EasyJet: passeggeri evacuati con gli scivoli

È successo durante il rullaggio e i piloti hanno dichiarato l’emergenza: è successo nel pomeriggio, lo scalo è tornato pienamente operativo attorno alle 19.30

10 settembre 2026 2 ' di lettura

Un velivolo Easyjet a Malpensa, foto d'archivio Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aeroporto di Malpensaincidente aereoMalpensa Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...