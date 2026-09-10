Paura a Malpensa, fumo su aereo EasyJet: passeggeri evacuati con gli scivoli

Paura a bordo di un volo easyJet diretto a Praga oggi pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, dove un principio d’incendio ha costretto i piloti a dichiarare un’emergenza durante il rullaggio. Il volo EC03905, con 146 passeggeri a bordo, si è fermato alle 17.31 su un raccordo dello scalo, proprio nelle vicinanze della stazione dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’emergenza sarebbe stata provocata dal fumo sviluppatosi all’interno della cabina. I piloti hanno quindi attivato le procedure previste per consentire l’evacuazione dell’aereo nel più breve tempo possibile.
I passeggeri sono stati fatti scendere utilizzando gli scivoli di emergenza, tra momenti di forte apprensione e paura. Due persone sono rimaste lievemente contuse durante la discesa dagli scivoli, mentre tutti gli altri passeggeri risultano illesi. Le operazioni di emergenza sono state attivate immediatamente e l’aeromobile è stato sottoposto alle verifiche di sicurezza.
Le ipotesi
Secondo i primi rilievi, all’origine dell’incendio ci sarebbe un power bank, il dispositivo utilizzato per ricaricare smartphone e altri apparecchi elettronici. La batteria, di proprietà di uno dei passeggeri, si trovava all’interno di un trolley riposto nella cappelliera. Un episodio che ha inevitabilmente alimentato la preoccupazione tra i passeggeri, costretti a lasciare rapidamente l’aereo mentre il volo era ancora fermo sulla via di rullaggio.
L’emergenza ha avuto ripercussioni anche sull’attività dell’intero aeroporto. A seguito dell’attivazione delle procedure di sicurezza, infatti, le operazioni di arrivi e partenze sono state temporaneamente sospese. Lo scalo è rimasto sostanzialmente fermo per circa un’ora, provocando disagi ai viaggiatori in partenza e a quelli in arrivo. Eurocontrol, l’agenzia paneuropea che coordina il traffico aereo, ha invitato i vettori a modificare la destinazione degli aerei diretti a Malpensa. Gli aeromobili in volo sono stati indirizzati verso gli scali alternativi, in attesa della riapertura delle piste.
Alle 18.35 l’aeroporto ha ripreso parzialmente le operazioni con la riapertura della pista 35L. La pista 35R è rimasta invece temporaneamente chiusa per consentire lo spostamento dell’aeromobile e completare le verifiche di sicurezza. È stato necessario rimuovere l’aereo e procedere alla pulizia dell’area prima di poter ripristinare completamente l’operatività della pista. La piena operatività dello scalo è stata raggiunta attorno alle 19.30.