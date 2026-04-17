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Aerei, l’allarme dell’Aie: «Carburante per sole sei settimane»

L’Agenzia internazionale dell’energia mette in guardia: se la guerra in Medio Oriente non svolterà e se lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso, potrebbero esserci gravi conseguenze per il continente
Un aereo all'aeroporto di Bergamo
Un aereo all'aeroporto di Bergamo
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L’Europa potrebbe avere a disposizione carburante per aerei per sole sei settimane, con gravi conseguenze per l’economia del continente: è l’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale dell’energia.

L’allarme

«Diversi Paesi europei potrebbero iniziare a trovarsi ad affrontare carenze di carburante per aerei nelle prossime sei settimane, a seconda di quanto riusciranno a importare dai mercati internazionali per compensare la perdita di forniture provenienti dal Medio Oriente, che in precedenza rappresentavano il 75% delle importazioni nette di carburante per aerei in Europa», ha dichiarato l’Aie a Cnbc.

In precedenza, il direttore esecutivo dell’Aie, Fatih Birol, aveva affermato in un’intervista all’Associated Press che il blocco dello Stretto di Hormuz avrebbe provocato «la più grande crisi energetica che abbiamo mai affrontato», aggiungendo che l’impatto economico più ampio comprende «prezzi della benzina più alti, prezzi del gas più alti, prezzi dell’elettricità più alti», con alcune aree del mondo «colpite più duramente di altre».

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