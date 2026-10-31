Adro, bambina di 4 anni investita da una moto da cross

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

La piccola è rimasta ferita alla testa, ma fortunatamente non ha riportato traumi gravi. In sella alla due ruote un sedicenne che ha riportato alcune abrasioni

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali