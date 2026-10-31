Adro, bambina di 4 anni investita da una moto da cross

Una bambina di 4 anni questa sera, sabato 31 ottobre, è finita in ospedale dopo essere stata investita da una moto da cross ad Adro. In sella un ragazzo di 16 anni, che nel tentativo di evitarla è rimasto ferito. Nessuno dei due fortunatamente è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 in via Artiglieri.
La dinamica
Stando alle primissime ricostruzioni sembra che la piccola si trovasse in compagnia di altri bambini che, accompagnati da alcuni adulti, stavano trascorrendo insieme la serata di Halloween. Il 16enne, che proveniva dal centro di Adro in sella alle due ruote, avrebbe riferito di essersi trovato il gruppo davanti sulla strada. Ha provato a sterzare, ma non è riuscito a evitare la bimba.
Nell’urto lei è rimasta ferita alla testa, ma non ha riportato gravi traumi. Soccorsa dai mezzi del 118 è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto, poco dopo, è arrivato anche il padre. Il 16enne, che nel cadere ha riportato alcune abrasioni, è stato portato al pronto soccorso di Chiari. A chiarire la dinamica saranno gli accertamenti della Polizia Locale di Adro, intervenuta per i rilievi.