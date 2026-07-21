Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBassa

Addio a Cino Rodella, imprenditore dall’animo gentile

Figura nota nel panorama imprenditoriale e sociale, negli anni Settanta aveva fondato uno stabilimento tessile a Comezzano, dove aveva ricoperto anche la carica di vicesindaco
Luigi Rodella
Luigi Rodella

Si è spento ieri a Roccafranca all’età di 94 anni Cino Rodella, figura nota del panorama imprenditoriale e sociale, oltre che suocero del presidente di Confartigianato Eugenio Massetti.

La vita

Nato a Lograto nel 1931 aveva legato la sua vita a quella di Anna Malacrida, professoressa di musica originaria di Intra, sul Lago Maggiore. Sposatisi nel 1958 avevano inizialmente vissuto a Milano per poi trasferirsi a Orzinuovi verso la fine degli anni Sessanta. Un’unione profonda dalla quale sono nati Mariateresa, Cecilia, Nicoletta e Marco e durata fino alla scomparsa della moglie nel 2013. Negli anni Settanta Rodella aveva fondato uno stabilimento a Comezzano nel settore tessile.

Qui ricoprì anche la carica di vicesindaco. Successivamente aveva proseguito la sua attività imprenditoriale a Orzinuovi. Cino Rodella ha sempre coltivato col suo animo gentile una profonda vocazione per il sociale e la comunità religiosa. Attivo nel movimento dei Focolari, con la moglie è stato catechista e guida nei centri di ascolto a Orzinuovi, oltre che membro del coro parrocchiale Franco Margola. Dopo il pensionamento, aveva messo la sua esperienza a disposizione della Scuola bottega di Coniolo. Riposa nella sala del commiato di Stablum a Orzinuovi. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella parrocchiale di Roccafranca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Luigi RodellaCino RodellaOrzinuovi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...