Addio a Cino Rodella, imprenditore dall’animo gentile

Si è spento ieri a Roccafranca all’età di 94 anni Cino Rodella, figura nota del panorama imprenditoriale e sociale, oltre che suocero del presidente di Confartigianato Eugenio Massetti.
La vita
Nato a Lograto nel 1931 aveva legato la sua vita a quella di Anna Malacrida, professoressa di musica originaria di Intra, sul Lago Maggiore. Sposatisi nel 1958 avevano inizialmente vissuto a Milano per poi trasferirsi a Orzinuovi verso la fine degli anni Sessanta. Un’unione profonda dalla quale sono nati Mariateresa, Cecilia, Nicoletta e Marco e durata fino alla scomparsa della moglie nel 2013. Negli anni Settanta Rodella aveva fondato uno stabilimento a Comezzano nel settore tessile.
Qui ricoprì anche la carica di vicesindaco. Successivamente aveva proseguito la sua attività imprenditoriale a Orzinuovi. Cino Rodella ha sempre coltivato col suo animo gentile una profonda vocazione per il sociale e la comunità religiosa. Attivo nel movimento dei Focolari, con la moglie è stato catechista e guida nei centri di ascolto a Orzinuovi, oltre che membro del coro parrocchiale Franco Margola. Dopo il pensionamento, aveva messo la sua esperienza a disposizione della Scuola bottega di Coniolo. Riposa nella sala del commiato di Stablum a Orzinuovi. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella parrocchiale di Roccafranca.