Addio a Cino Rodella, imprenditore dall’animo gentile

Figura nota nel panorama imprenditoriale e sociale, negli anni Settanta aveva fondato uno stabilimento tessile a Comezzano, dove aveva ricoperto anche la carica di vicesindaco

21 luglio 2026 1 ' di lettura

Luigi Rodella Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Luigi RodellaCino RodellaOrzinuovi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...