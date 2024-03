Addio alla rete in rame: il 25 maggio si spegne la centrale di Molinetto

Dopo le cabine telefoniche e le cassette della posta, ora arriva anche l’addio – meno amarcord c’è da dire, ma pur sempre segno del tempo – alla vecchia rete in rame. La prima centrale a spegnersi in Lombardia sarà quella di Molinetto di Mazzano, che attualmente si basa completamente su tecnologie in rame: la dismissione, fa sapere Tim, avverrà il 25 maggio.

Entro quella data quindi i collegamenti attestati su questa centrale (Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtg) saranno migrati sulla rete Tim di nuova generazione, già disponibile totalmente o in parte in fibra.

L’operazione di spegnimento della rete in rame rientra nel piano di Tim per la digitalizzazione della rete. Con la preventiva migrazione dei clienti verso connessioni in banda ultralarga, miglioreranno le prestazioni e la qualità del servizio. Il passaggio alla fibra comporta, inoltre, la riduzione dei consumi energetici e, di conseguenza, un minore impatto ambientale.

Come funziona

I clienti Tim hanno già ricevuto al riguardo un’informativa nella fattura telefonica. Chi ad oggi non ha ancora scelto un collegamento a banda ultralarga per continuare a fruire del servizio internet deve effettuare una scelta entro il 24 maggio. I clienti Tim saranno contattati dal servizio clienti di riferimento (187 per la clientela residenziale e 191 per quella business) per la verifica dell’impianto di casa o dell’ufficio da parte dei tecnici dell’azienda e la fornitura del modem in comodato d’uso gratuito. Rimarranno invariati il numero telefonico e le condizioni tariffarie. I clienti degli altri operatori che utilizzano la rete di Tim dovranno rivolgersi al proprio gestore.

I Comuni interessati all’iniziativa sono già stati informati, fa sapere Tim.