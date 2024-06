Addio al platano secolare di Collebeato, testimone di almeno 500 anni di storia

È una forma di lutto particolare, che non riguarda una persona ma un simbolo del territorio di Collebeato al quale sono legati i ricordi di moltissime persone: la scorsa notte è caduto il platano secolare (El Piantù) di via Martinengo, di proprietà della famiglia Mazzola Panciera di Zoppola Bona.

La strada è temporaneamente interrotta e sono in corso le operazioni di rimozione e smaltimento delle pezzature a cura e spese della proprietà. La caduta del platano non ha provocato danni ingenti e soprattutto non ha coinvolto persone. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in piena notte mettendo in sicurezza l'area, mentre Enel è intervenuta per il ripristino delle linee elettriche.

Il platano secolare di via Martinengo ha una età presunta di circa 500 anni e rappresentava un simbolo significativo della storia di Collebeato: sono tanti, infatti, i cittadini che gli erano affettivamente legati.

«La proprietà si farà parte attiva, compatibilmente con le norme e le tempistiche opportune, per procedere alla piantumazione di due nuovi platani nella loro originaria e storica collocazione» ha annunciato il Comune.

Se quando era in piedi faceva già abbastanza impressione, da «sdraiato» le sue dimensioni appaiono ancora più grandi: un gigante che a lunghissimo ha osservato le persone e le stagioni passare e, a giudicare dai tanti commenti che si leggono sui social, è custode anche delle storie, delle promesse e dei segreti di più di un collebeatese.