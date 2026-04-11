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Addio a Giuseppe Astori patron dell’omonima azienda di Montichiari

Marco Zanetti
I funerali dell’84enne sono nel pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo, sua città natale
Giuseppe Astori, uno dei pilastri dell'azienda Astori - © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Astori, uno dei pilastri dell'azienda Astori - © www.giornaledibrescia.it
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Si è spento all’età di 84 anni Giuseppe Astori, imprescindibile punto di riferimento per tutti coloro che lavorano per l’omonima azienda di Montichiari. Portando avanti quel che papà Ernesto ha iniziato a costruire nel 1907, Giuseppe Astori, riconosciuto come una persona dagli alti valori umani e dall’animo buono, ha dato un notevole contributo alla crescita dell’azienda specializzata nelle forniture industriali, che oggi conta un’ottantina di dipendenti a libro paga e vanta un giro d’affari di circa 30 milioni di euro.

Numeri che alla nascita della Astori (in principio era un negozietto nel cuore di Carpenedolo) erano solo immaginabili, ma che nel tempo si sono rivelati il frutto di una costante dedizione al lavoro di Giuseppe Astori e dei suoi collaboratori.

Tant’è che lo stabilimento di via Calcinatella (inaugurato nel 2005, 77mila mq) grazie anche alle potenzialità espresse con l’e-commerce è divenuto un centro nevralgico per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli d’utensileria, antinfortunistica, agricoltura, auto-moto, fissaggi e casalinghi. Un sito peraltro dotato di un magazzino interamente dedicato al mondo siderurgico.

I funerali di Giuseppe Astori sono nel pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo, sua città natale, partendo dalla casa funeraria Zaniboni. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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