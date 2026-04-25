Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Adamello e Stelvio: cani per proteggere le greggi da lupi e orsi

Giuliana Mossoni
I due parchi puntano sugli animali da guardia con il progetto «Guardiani» da protezione e sulle regole di coesistenza
Due cani da guardia - © www.giornaledibrescia.it
Due cani da guardia - © www.giornaledibrescia.it
AA

La convivenza tra uomo, turismo e grandi carnivori torna al centro del dibattito anche in Valcamonica. I parchi dell’Adamello e dello Stelvio hanno ideato il progetto «Guardiani», con l’obiettivo di favorire una coesistenza sostenibile in alta quota. L’iniziativa, sancita da un accordo di programma, mira a sviluppare strumenti concreti per gestire la presenza di lupi e orsi, sempre più diffusa anche in Valcamonica, senza compromettere le attività tradizionali cui la popolazione è ancora molto attaccata, come l’allevamento e il pascolo, o il turismo.

Una delle azioni centrali è la formazione. Dopo il successo del primo incontro a Sondrio, che ha coinvolto pastori e allevatori valtellinesi sulla prevenzione e sulla coesistenza, per l’area camuna è in calendario un primo appuntamento (online) martedì 28 alle 17.30, dedicato ai cani da protezione del bestiame. Verrà approfondito il ruolo di questi animali, fondamentali per la difesa delle greggi, e saranno fornite indicazioni su come comportarsi quando li si incontra durante le escursioni. Il webinar sarà l’occasione per presentare «Guardiani» e affrontare temi attuali come la corretta gestione dei cani da compagnia durante le attività outdoor e le buone pratiche per frequentare l’ambiente alpino.

Rafforzare il dialogo

Nelle prossime settimane sono in programma ulteriori appuntamenti, tra cui uscite sul campo per rafforzare il dialogo tra istituzioni, allevatori e frequentatori della montagna e costruire soluzioni in grado di tutelare l’economia locale e gli ecosistemi alpini. «Guardiani» punta a trasformare una criticità in un’opportunità, promuovendo una nuova cultura della montagna e rafforzando le misure di prevenzione dei danni da grandi carnivori, attraverso la diffusione di antidoti come l’utilizzo dei cani da protezione, le recinzioni elettrificate e una gestione più attenta degli alpeggi.

Il progetto punta anche sull’informazione, fondamentale per ridurre i conflitti e aumentare la consapevolezza di chi vive in montagna, con iniziative dedicate a escursionisti e operatori turistici, per promuovere comportamenti corretti in presenza di greggi e cani da guardia. Altro elemento centrale è il monitoraggio, con azioni per raccogliere dati sulla presenza dei grandi carnivori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AdamelloParco dello Stelviocaniorsilupi
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario