Accordo Regione-Università Bicocca per la mappatura del lago d’Iseo

La Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, un accordo di collaborazione con il team di Ecologia e gestione delle acque interne dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la mappatura del lago d'Iseo. Una ricerca che si servirà del contributo della Polizia provinciale di Brescia, e che riguarderà anche il lago Maggiore, con il coinvolgimento in quest'ultimo caso dell'Istituto di ricerca sulle acque per il lago Maggiore.

Raccolta dati

«Saranno misurati in diversi punti i parametri relativi a temperatura, concentrazione di nutrienti algali, clorofilla, ed emissioni di gas. Vogliamo avere a disposizione dati scientifici aggiornati e dettagliati per calibrare le politiche ambientali. I nostri splendidi laghi sono fonte di turismo e patrimonio di biodiversità. Il supporto della ricerca è centrale per migliorare la qualità delle acque e ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche» ha dichiarato Maione. «Un investimento totale - ha specificato - da 40.000 euro, a cui contribuiscono entrambe le istituzioni, che produrrà dati fondamentali».

Obiettivi

I risultati serviranno a valutare l’applicazione di nuove tecnologie e l’integrazione delle stesse con tecniche già sperimentate per il monitoraggio e lo studio degli ambienti dei due laghi. Gli ecosistemi d’acqua dolce svolgono un ruolo cruciale nello scambio di gas serra con l’atmosfera, ma le informazioni a riguardo sono estremamente limitate. Con questa collaborazione l'obiettivo è valutare l’emissione dei principali gas serra per stimare i flussi e comprenderne la variabilità spaziale.