Benaco e Sebino mai così gonfi: la speranza ora è che il cielo tenga

Simone Bottura-Flavio Archetti

Il lago di Garda è arrivato al 107% della capienza, quello d’Iseo ha un livello delle acque superiore alla media storica del periodo dal 24 di febbraio

Le barche ormeggiate a Salò - © www.giornaledibrescia.it

Restano sotto stretta osservazione i livelli del Garda, mai così alti da decenni a questa parte. Era dall’estate del 1977 che non si vedeva un lago così pieno nel periodo estivo. Nel tardo pomeriggio di ieri il livello misurava 145,7 cm sullo zero idrometrico, più di 10 cm oltre la soglia d’attenzione fissata a 135, con un livello di riempimento del 107,9 per cento. Lo scarico è massimo: dallo sbarramento di Salionze, che regola l’acqua in uscita dal lago, vengono rilasciati nel Mincio la bellez