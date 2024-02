Accoltellato fuori da un bar in via Milano, l’aggressione causata da una discussione

Si chiarisce con il passare delle ore la dinamica dell'aggressione avvenuta in via Milano e, per fortuna, anche le condizioni del ragazzo ferito sono risultate meno gravi di quanto invece si fosse temuto in un primo momento.

Il giovane magrebino infatti, che era seduto al tavolo esterno di un bar di via Milano, è stato avvicinato da un connazionale con cui ha avuto un discussione per motivi che non sono ancora stati chiariti.

Il nuovo arrivato ha tirato fuori un coltello e ferito l'avversario alla mano e al braccio. Il sangue rimasto sull'asfalto e le sedie ribaltate nella colluttazione hanno fatto pesare al peggio ma per fortuna gli accertamenti medici hanno escluso gravi lesioni.