Accoltellato fuori da un bar in via Milano, grave un ragazzo: aggressori in fuga

È stata con tutta probabilità una spedizione punitiva quella accaduta nella serata di oggi in via Milano in città e che ha fatto finire un ragazzo in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate.

Secondo le prime informazioni disponibili il giovane si trovava seduto ai tavoli esterni di un bar quando due soggetti lo hanno avvicinato e colpito più volte.

La barista e gli altri avventori si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I due aggressori sono fuggiti. Sul posto le pattuglie della Volante della Questura.