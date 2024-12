Accoltella coetaneo fuori dall’Art, all’interrogatorio non parla

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma attraverso il suo legale ha chiesto di uscire dal carcere il giovane arrestato dopo aver ferito con un taglierino un ventenne fuori dalla discoteca Art a Desenzano all’alba di sabato. Il 24enne bresciano di Bedizzole si trova a Canton Mombello da sabato pomeriggio ed è accusato di tentato omicidio per aver aggredito la vittima al termine di una rissa scoppiata per questioni di calcio e di tifo.

Il giovane che risulta incensurato ha chiesto, durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, una misura meno pesante rispetto alla detenzione in carcere. La decisione del gip è attesa in giornata.

La vittima nel frattempo ha lasciato l’ospedale dove era stato trasportato con una profonda ferita alla gola, che i medici hanno ritenuto guaribile in 15 giorni.