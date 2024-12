«Inquietante che molti ragazzi entrino in discoteca con coltelli»

Parla il proprietario dell’Art di Desenzano dopo la rissa, all’esterno, finita a colpi di taglierino: ad avere la peggio un ragazzo ferito alla gola

Le serate in discoteca iniziano sempre più tardi, la chiusura del locale è intorno alle 5.30

Quando si spengono le luci della discoteca e si accendono quelle del giorno chi gestisce un locale ha in testa un solo pensiero. «Che tutto sia filato per il verso giusto» racconta Francesco De Salvia, il proprietario dell’Art di Desenzano. «Oggi garantire sicurezza in discoteca è davvero difficile. Serve il massimo sforzo di tutti» spiega il giorno dopo la rissa, nel parcheggio esterno alla sua discoteca, terminata a colpi di taglierino. Con un 20enne finito in ospedale con una profonda ferita