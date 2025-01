Accerchiato, bloccato e rapinato da 4 ragazzi in centro a Brescia

La denuncia di un 29enne. Il fatto è avvenuto in vicolo delle Lucertole

Il ragazzo è stato accerchiato e rapinato

La sequenza non è nuova. È già successo e, purtroppo, è accaduto ancora. Un gruppo di giovanissimi nordafricani mette una vittima nel mirino, intimidisce, aggredisce e poi colpisce per derubare prima di fuggire. L’ennesimo episodio è stato denunciato ai carabinieri sabato sera ed era avvenuto attorno alle 19 di quello stesso giorno in vicolo delle Lucertole, tra via Moretto e via Vittorio Emanuele II, non lontano dalla stazione ferroviaria. Brescia, ragazzini inseguiti e rapinati dal branco in v