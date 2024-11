Rapina violenta in centro a Brescia, arrestato un giovane

È stato arrestato il complice del minorenne (anch’esso sottoposto a misura cautelare) autore di una rapina perpetrata il 5 luglio nel centro storico di Brescia ai danni di un uomo: insieme avrebbero sottratto un telefono cellulare iPhone a un uomo, dopo averlo picchiato e colpito con numerosi fendenti al volto con un oggetto appuntito.

Fermato dalla Polizia di Stato, il ragazzo originario del Marocco è indagato per i reati di rapina aggravata, rissa, lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Brescia e condivisa dal giudice per le indagini preliminari.

Indagato anche per un secondo episodio di rapina in relazione al quale sono tuttora in corso gli approfondimenti, è stato portato in carcere.