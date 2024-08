Abbonamento al trasporto pubblico a Brescia: zero rincari e una novità

Mancano tre settimane all’inizio della scuola e, oltre ai quaderni, libri e cancelleria varia, la maggior parte delle famiglie deve acquistare anche l’abbonamento al trasporto pubblico. La buona notizia è che, rispetto all’anno scorso, non ci sono rincari. Le vendite, online e negli Infopoint, partiranno il prossimo lunedì, 26 agosto.

Le tariffe

Il titolo di viaggio annuale per gli studenti costa 275 euro per la zona 1 o 2 e 425 per entrambe. Non una spesa da nulla per molte famiglie che - novità di quest’anno - potranno dividerla in due: la prima rata pari al 50% del costo varrà per il periodo che va dal 1 settembre al 31 dicembre, la seconda, con il saldo, varrà dal 1 gennaio al 31 agosto ed è acquistabile online a partire dal primo dicembre e fino a San Silvestro, negli infopoint, invece, si potrà versare a partire dal primo dicembre e fino al 28 febbraio.

Anche per l’abbonamento annuale ordinario (costo 299 euro per la zona 1 o 2 e 450 per entrambe) è prevista la rateizzazione con le stesse modalità: si potrà versare la prima rata con costo pari al 50% del valore dell’abbonamento e con validità 4 mesi dalla data di acquisto, e successivamente acquistare la seconda rata, di pari importo e con durata di 8 mesi.

C’è anche una tariffa dedicata agli scolari, coloro che frequentano le primarie e le medie: l’annuale, valido per quattro corse al giorno nei soli giorni scolastici (obbligatoria la validazione per ogni corsa effettuata), costa 151 euro per la zona 1 o 2 e 227 per entrambe.

Diverse le formule proposte: ci sono sottoscrizioni mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali, con prezzi ridotti per over 60. Agevolazioni anche per le famiglie con sconti che crescenti più abbonati ci sono in famiglia (del 10 - 15 - 20 e 40%).

Le modalità

Gli abbonamenti si possono acquistare online nella sezione shop del sito www.bresciamobilita.it, a partire dal 26 agosto, negli Infopoint di via Trieste 1, viale della Stazione 47 e via San Bartolomeo 23/c o nei punti vendita autorizzati a Brescia e nei 14 comuni limitrofi oppure dalle emettitrici automatiche nelle stazioni della metropolitana.

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care - attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 7.30 alle 22 - chiamando il numero 030.3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340.0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.